Öztekin: Sensizlik lanet bir çaresizlik

2 ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek burktu. Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'le çektiği kareyi sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: 'Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8'i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik. Zormuş işte, bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!'

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