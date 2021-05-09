Semizotu yiyin kolesterolü düşünmeyin

SEMİZOTU, faydaları nedeniyle soflaralarda sık yer verilmesi gereken bir besin kaynağı. Demir, kalsiyum ve C vitamininden zengin semizotu, diğer yeşil yapraklı sebzelere göre daha çok omega 3 yağ asidi içerir. Zengin potasyum kaynağı olduğundan kan sulandırıcı ilaçlarla tüketilmemesi öneriliyor. Doymamış yağ asitlerinden zengin semizotunun, kalp sağlığını koruyucu etkisi var. Semizotunun kötü kolesterolü düşürücü özelliği de bulunuyor. Bu sayede kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynar.

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