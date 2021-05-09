Ünlülerden Kadir Gecesi paylaşımları

Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi için ünlüler sosyal medya paylaşımları yaptı. Demet Akalın, Ebru Gündeş, Sibel Can, Gülben Ergen, Müge Anlı, Esra Erol, İbrahim Tatlıses, Sinan Akçıl bu isimlerden bazıları...

HAKİKATE YÖNELENLERDEN OLALIM

Demet Akalın, 'O gece ki bin yıldan daha hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun' derken, Gülben Ergen Mekke'den bir görüntü paylaşarak, 'Kimi şekliyle yetinir kimi ibadetiyle, kimisi de bütün o ibadet ve şeklin arkasındaki hakikate yönelir. Hakikate yönelenlerden olalım' diye yazdı.

İbrahim Tatlıses ise, 'Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran. Kalbinizden geçen tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Kadir geceniz mübarek olsun' dedi.

Sibel Can da paylaşımında, 'Kadir Geceniz Mübarek olsun' dedi. Müge Anlı yaptığı paylaşımda, 'Bin aydan daha hayırlı Kadir Geceniz Mübarek olsun' derken Esra Erol da, 'Allah iyilerin iyi insanların sayısını çoğaltsın. Kadir Gecesi Mübarek olsun' dedi.