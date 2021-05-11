Bu besinler bağırsaklarınızla dost

Bağırsak sağlığı, uzmanların uzun yıllar üzerinde sıklıkla durduğu bir konu. Sağlıklı beslenme iyi bakterilerin sayısını artırıyor ve gelişen bağırsak florasıyla hastalıklara karşı daha güçlü oluyor. Ancak bozulan florayla bağırsaklardaki bariyer bozulur Bunun sonucunda bağışıklık sistemi bozulurken, diyabet, depresyon, kanser ve kalp damar hastalıkları ortaya çıkabilir. Düzenli olarak bağırsaklara iyi gelen besinler tüketmek diğer rahatsızlıkların gelişmesini önler.

İşte bağırsaklara iyi gelen başlıca yiyecekler:

ZARARLI BAKTERİLER

Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa (lif) içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırıyor. Toksik öğelerin kalın bağırsakta uzun süre kalmaması sayesinde burada zararlı bakteri oluşumunun önüne geçiliyor ve sağlıklı bağırsak florasının devamlılığı sağlanıyor. Bağırsaklarımıza dost bakteriler içeren probiyotik besinler; florayı düzenleyerek bağırsağın düzgün çalışmasını sağlıyor ve toksik maddelerin geri emilimini engelliyor. Kefir; içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli bir etkiye sahip. Omega 3 vücuda dost bakterilerin sayısının artırılmasına destek oluyor. Haftada ikiüç kez omega 3'ün en zengin kaynaklarından biri olan somonu tüketmeyi ihmal etmeyin. Yapılan çalışmalarda hindistan cevizi yağının, içerdiği yağ asitleri sayesinde sindirim sırasında vücudu az yorduğu ve bunun da sindirimi kolaylaştırıcı bir etken olduğu üzerinde duruluyor.

HER GÜN BİR ELMA

BESLEYİCİ özelliği yüksek olan elma, lifleri sayesinde mide ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde büyük katkı sağlıyor. Posa içeriği yüksek besinlerle beslenmek floranın sağlıklı olarak devamlılığını sağlamak adına elzem. Her gün 1 elma tüketmeyi ihmal etmeyin.

OLGUN MUZ TÜKETİN

MUZ içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini düzenleyerek ishal veya kabızlık gibi durumların önüne geçiyor. Sindirim sorununuz veya hazımsızlık probleminiz varsa muzun olgun olmasına dikkat edin.

HEM TOK TUTUYOR HEM KALBİ KORUYOR

YAZIN en sevilen meyvelerindendir karpuz. Karpuzun sağlık açısından da faydaları çok, hem tok tutuyor hem de kalbi koruyor. Yüzde 92'si sudan oluşan karpuz bu sayede vücudunuzun su dengesini korurken tok hissetmenize de yardımcı olur. Yüksek lif oranı ile de tok kalmanızı sağlamış olur. Karpuz nitrik oksit seviyelerini artırabilen sitrülin bulunur. Nitrik oksit, kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

KAJU FISTIĞI KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR

VÜCUDUN sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesi için, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu olan kaju fıstığı sevilen atıştırmalıklardan biri. Hint fıstığı olarak da bilinen kaju fıstığı, en iyi bakır kaynaklarından biridir. Bağışıklık sisteminin korunmasında etken olan selenyum mineralini içeren kaju, kansere karşı vücut direncini artırıyor. Kajunun kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir.