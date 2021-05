Gelinlik festivalinin yıldızı modacı Pınar Bent oldu

MODA dünyasının son dönemde en dikkat çeken tasarımcılarından Pınar Bent, "5. Gelin Damat Fashion Day 2021" etkinliğine de damgasını vurdu. Başarılı modacının etkinlik kapsamında düzenlediği defilede ünlü yıldızlar gelinlik giyerek podyuma çıktı. Yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da gelinlik denince akla ilk gelen tasarımcılar arasında yer alan Pınar Bent, düzenlediği son defileyle moda dünyasında dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Bent, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ve 2 gün süren "5. Gelin Damat Fashion Day 2021" etkinliğinin final defilesine imza attı. Defilede ünlü mankenlerin yanı sıra sosyetenin tanınmış isimlerinden Ivana Sert, sunucu Zahide Yetiş, 31. Best Model of the World birincisi Faslı model Iman Casablanca ve Miss Europe 2021 üçüncüsü Duygu Çakmak da podyuma çıktı.

