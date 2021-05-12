Bayramda bedeninizi tatlı yiyerek yormayın

Pandemi süreci ve kapanma dönemi sebebiyle bir bayram geleneği olan aile ve akraba ziyaretlerinin yapılamayacağı Ramazan bayramında, kontrolsüz tatlı tüketimi hareketsizlik sebebiyle daha tehlikeli bir hal alacak. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; "Hareketsiz kaldığımız bir döneme denk gelen Ramazan bayramında, kontrolsüz beslenme ve aşırı tatlı tüketimine her zaman olduğundan daha fazla özen göstermeliyiz" dedi.

TUZ VE ŞEKERE DİKKAT

Dengeli ve kararında tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine sıklıkla vurgu yapan Erk, "Aşırı şeker ve tuz tüketiminin nelere yol açacağı sıklıkla üzerinde durduğumuz konular. Fakat kişilerin yanlış beslenme alışkanlıkları sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaya devam ediyor. Kültürümüzde ve zengin mutfağımızda ağız tadı için her zaman bir alternatif var" ifadelerini kullandı.

SÜTLÜ TATLILAR ÖN PLANDA OLMALI

BESLENME önerilerinde bulunan Erk, "Şerbetli ve hamur işi tatlıların yerine uygun miktarda sütlü tatlılar, meyve suyu veya soğuk meşrubat yerine su tüketimini keyifli hale getirecek karanfil, limon, nane gibi tatlarla suya aroma katılması gibi kolay uygulanabilir yöntemler her zaman ön planda olmalı. Hareketsiz kalan kişilerin tercihi, her zaman porsiyon kontrolü ve hafif beslenmeden yana olması gerekiyor" diye konuştu.

AŞIRI TÜKETİM TANSİYON GETİRİR

KARŞI karşıya kalınan hastalıkların önemli bir kısmının beslenme hatalarından kaynaklandığını hatırlatan uzmanlar, "Bayramda aşırı şeker ve tuz içeren, yüksek kalorili yiyecekleri bir anda ve fazla tüketmek kan şekerimizde dalgalanmalara ve tansiyon problemlerine neden olabilir" dedi.