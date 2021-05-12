Bir dudak uğruna hayatı mahvoldu

Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak büyük bulduğu dudaklarını operasyonla küçülttürmüştü.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bu operasyonla ilgili pişmanlığını dile getiren Lara, "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde çektiği videosunu yayınlayan şarkıcı, "Ne olur bana dua edin. Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, dudağınız kötüyse bile kalsın" dedi.

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Paylaşımının ardından gelen tepkilere cevap veren ünlü isim, doktorundan değil dudaklarının geç iyileşmesinden dert yandığını söyledi. Ünlülerin de normal birer insan olduğunu söyleyen Lara, "Biz uzaydan falan gelmiyoruz. Doktorum ameliyatını başarıyla yaptı ama benim dudaklarımın kendine gelmesi 6 aymış. Tabii ki bu sinir bozucu, insan bir anda yayında ağlayabilir sizlerden sadece dudağımın hemen düzelmesi için dua istedim. Gözyaşımı tutamadım ne var ki bunda!" sözleriyle sitem etti.