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Haberler Sarmaşık Dünyaca ünlü aktör korona virüse yenildi

Dünyaca ünlü aktör korona virüse yenildi

Dünyaca ünlü aktör korona virüse yenildi

12.5.2021

HİNTLİ aktör Rahul Vohra, 35 yaşında korona virüsten hayatını kaybetti. Vohra'nın ölmeden önce çektiği video, ülkedeki sağlık sisteminin durumunu yeniden tartışmaya açarken, aktörün eşi Jyoti Twari de, Vohra'nın hastanede kaderine terk edildiğini söyledi. Oksijen maskesi ile çektiği videoda Vohra, "Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar" demişti.
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