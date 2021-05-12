HİNTLİ aktör Rahul Vohra, 35 yaşında korona virüsten hayatını kaybetti. Vohra'nın ölmeden önce çektiği video, ülkedeki sağlık sisteminin durumunu yeniden tartışmaya açarken, aktörün eşi Jyoti Twari de, Vohra'nın hastanede kaderine terk edildiğini söyledi. Oksijen maskesi ile çektiği videoda Vohra, "Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar" demişti.
Dünyaca ünlü aktör korona virüse yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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