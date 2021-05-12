Maraşlı sırrını daha fazla gizleyemedi

atv'nin sevilen dizisi "Maraşlı" önceki akşam ekrana gelen sarsıcı bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı. Düğümlerin çözülmeye başladığı bölümde; Hilal'in vurduğu Necati, Mahur'a kendisini yaralayanın Maraşlı olduğunu söyledi.

"BANA NASIL KIYDIN?"

İstihbarata çalıştığı için gerçekleri Mahur'a anlatamayan Maraşlı yeni bir yol ayrımına geldi ve istihbarattaki görevinden istifa etti. Bölümün final sahnesinde ise istifa eden Maraşlı, Mahur'a her şeyi anlatmak için geldiğinde bunun için geç kaldığını farketti. Heyecanın doruğa tırmandığı sahnede, Mahur'un, Maraşlı'ya "Bana nasıl kıydın sana kalbimi verdim" sözleri izleyenleri sarstı. Gözü yaşlı Mahur'un sözleriyle yıkılan Maraşlı da gözyaşlarını tutamadı. Büyük beğeni toplayan sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.