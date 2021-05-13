Antioksidan deposu kirazla gençleşin

KİRAZ, C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler (antosiyaninler) gibi antioksidan deposudur. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirirler ve yaşlanma ile ilgili hastalıklardan koruyucu etki gösterirler. Ayrıca, kalp ve sinir sisteminin zayıflaması, görme kaybı, maküler dejenerasyon, saç dökülmesi, cildin kırışması, libido kaybı, kolon ve prostat kanseri gibi oksidanların olumsuz etkilerini önler.

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