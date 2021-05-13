Bayram kahvaltınız hafif olsun

Özel Egepol Hastanesi Diyetisyeni Cansu Kahraman, Ramazan ayında vücudun belli bir beslenme düzenine alıştığını ve bayramla birlikte aşırıya kaçmadan dengeli şekilde beslenmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Bayramda ölçülü beslenmek gerektiğini ifade eden Kahraman, "Özellikle hazımsızlık, mide yanmaları ve bağırsak problemleri oldukça artabilir. Bunun nedeni öğün düzensizliği ve öğünlerde yağlı ve şekerli yiyeceklerin artmasıdır" dedi.

MEYVE VE ÇİĞ KURU YEMİŞ

Bu tip durumlara engel olabilmek için bayramda ölçülü ve sık aralıklarla beslenilmesi gerektiğini vurgulayan Kahraman, "Bayram sabahı hafif bir kahvaltı yapmayı tercih edin. Peynir, yumurta gibi protein ağırlıklı ürünler yiyebilirsiniz. Yarım simit, 2 dilim ekmeğe eşdeğerdir ve ölçülü tüketmek gerekir. Yağlı, kızarmış, hamur işi ve şekerli yiyecekler yerine meyve, çiğ kuru yemiş grubu da tok tutar ve sağlıklıdır" dedi.

AKŞAM YEMEĞİNDE MUTLAKA ÇORBA

AŞIRI ısrara karşı kibarca hayır demeyi bilmek gerektiğinin altını çizen Kahraman, "Akşam yemeğinde mutlaka çorba olmalı, çorba hem sağlıklıdır hem de tok tutar. Et yemeği, sebze yemeğinin yanına yoğurtlu veya yeşillikli salata tercih edin. Pirinç pilavı yerine bulgur daha doğru bir seçenek olacaktır. Eğer mutlaka tatlı yemek istenirse sütlü tatlıyı tercih edebilirsiniz. Yoğun tatlı tüketimi su ihtiyacını da artırır. Bu nedenle bol su tüketmeye de dikkat edin" uyarılarında bulundu.

TATLILARI ÖLÇÜLÜ TÜKETİN

RAMAZAN Bayramı'nda baklava gibi şerbetli tatlıların da aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Cansu Kahraman, "Günde 1 veya 2 porsiyon tatlıdan fazlası zararlı. Ara öğün olarak sarma, yoğurt veya bir dilim börek yenebilir. Çikolata yerine hurma, kuru incir, ceviz ikramlık olarak tüketilebilir" diye konuştu.