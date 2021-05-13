Bayramda Kovid psikolojisine yenilmeyin

KOVİD tedbirleri nedeniyle bu sene aileler bir araya gelemeyecek, bayram sofralarının o bilindik tadı tuzu olmayacak. Bu durumun çoğu kimsede duygu durum bozukluğuna yol açabileceğini, bunun sonucu olarak yemek yemeye olan ilginin artabileceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Uşarer, "Kişi yemek yemeden önce kendisine 'bunu yersem pişman olur muyum' diye sormalı. Kişi bu soruya 'evet' cevabını veriyorsa o besin mutlaka kilo aldırır. O nedenle krizi fırsata çevirerek klasik bayram soflarını bir kenara bırakıp, taze yeşilliklerden oluşan salatalar, baklava yerine de yulaf ve sütten oluşan masum tatlılar deneyebilirsiniz" dedi.

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