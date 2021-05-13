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Haberler Sarmaşık Güçlü kemikler için bol bol şeftali

Güçlü kemikler için bol bol

Güçlü kemikler için bol bol şeftali

13.5.2021

İLKBAHARIN sonlarına doğru tezgahlarda yerini alan şeftali, diğer minerallerle birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olan fosfor içerir. Fosfor ayrıca kireç çözme gibi osteoporoza yol açabilecek bazı kemik hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Su ve posası bol olan şeftali, kan şekeri seviyesini dengelemekle kalmaz, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu su ve potasyumu da temin eder. Uzmanlar şeftali tüketiminin diyabet hastalarına iyi geldiğini de belirtiyor.
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