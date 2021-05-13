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Haberler Sarmaşık Salı günlerinin lideri yine değişmedi

Salı günlerinin lideri yine değişmedi

Salı günlerinin lideri yine değişmedi

13.5.2021

ATV'NİN sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne hedefteki İlyas'ın düşmanlarına kurduğu tuzak ve eşi Ömür'ü hayatından çıkarması damga vurdu. Fenomen dizi, tüm kişilerde %9,99 izlenme oranı ve %21,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olurken, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı.
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