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Haberler Sarmaşık Akıncı Ailesi’nin sırrı ortaya çıkıyor

’nin sırrı ortaya çıkıyor

Akıncı Ailesi’nin sırrı ortaya çıkıyor

14.5.2021

AKINCI'NIN sezon finali bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında olacak. Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar.
Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır. Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır.
Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır.
Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir. Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.

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