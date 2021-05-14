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Haberler Sarmaşık Arıca’dan 5 yıl sonra yeni şarkı

Arıca’dan 5 yıl sonra yeni şarkı

Arıca’dan 5 yıl sonra yeni şarkı

14.5.2021

SONER Arıca söz ve müziği Yudum'a ait olan "Esmesin Ayrılık" isimli yeni single'ı ile bugün müzikseverlerle buluşuyor. 5 yıl aradan sonra çıkardığı "Esmesin Ayrılık" single'ında aranjör olarak Miraç Kutlu'nun imzası var. Orijinal versiyonundaki etnik duygu korunarak, modern bir soundla düzenlenen şarkının mix ve masteringini Özgür Yurtoğlu yaptı. Soner Arıca, yeni şarkısını hayranlarıyla; "Sevdiklerimizden uzak olduğumuz bu bayramda, benim size bayram hediyem" notuyla paylaştı.

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