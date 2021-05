Bu besinlerle toksinleri atın enerjinizi geri kazanın

Toksin vücutta bulunan, bulunmaması gereken bir maddedir.

Son günlerde kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız, vücudunuz hastalıklarla size yanıt veriyorsa toksinlerden arınma zamanınız gelmiş diyebiliriz. İşte toksinleri vücuttan atmaya yarayan besinler...



LİMON

Toksin atıcı yiyecekler arasında limon yer alır. Limon en güçlü antioksidan besinlerden biridir. Limon dilimlerini içme suyunuza ekleyerek kısa sürede toksinleri vücudunuzdan atabilirsiniz.



TURP

C vitamini açısından zengin bir besin olan turp, toksin atmaya yardım eder. Turp suyunu sıkarak içmeniz önerilir. Özellikle de enfeksiyon hastalıkları günlerinde bol bol turp tüketip toksinlerden kurtulabilirsiniz.



MAYDANOZ

Toksin giderici bitkiler listesinde dikkat çeken maydanoz C vitamini içerir ve antioksidandır. Maydanoz suyu, maydanoz kürü ve çiğ maydanoz tüketerek vücudunuza zarar veren maddeleri temizleyebilirsiniz.



LAHANA SUYU

Lahana suyu güçlü bir toksin atıcıdır. Lahana yapraklarını kaynatıp dinlendirdikten sonra günde 2 bardak içebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu yaşadığınız süreçte lahana suyu tüketmeniz önerilir.



AYRAN

Toksinlerden kurtulmak için süt ürünleri tüketmelisiniz. Özellikle de ayran bağırsaklarınızı çalıştırarak toksinleri temizler. Ayranı ana yemeklerle ya da ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Böylece gün içinde hem tok kalırsınız hem de sıvı alımı sayesinde toksinleri atmış olursunuz.



ELMA SİRKESİ

BEDENİNİZİ tazelemek için antioksidan besinlere ihtiyacınız olacak. Bu besinlerden biri de elma ve elma sirkesidir. Elma sirkesi vücuttaki mikroplar ve bakterileri kısa zamanda yok eder. Etkisini görmek için 1 bardak suyun içinde 1 yemek kaşığı elma sirkesi karıştırarak içiniz.



ENGİNAR

Enginar hücrelerin yenilenmesini sağlar ve vücudu yoran maddelerin atılmasına yardım eder. Enginarı mevsiminde sık sık tüketmeniz önerilir. Karaciğer sağlığını koruyarak toksinleri yok eder. Böylece kendinizi daha iyi hissedersiniz.



DOMATES SUYU

Domates suyu da ilaç gibi etkili olan toksin atan besinlerden biridir. Vücuda enerji verir ve hücre yenilenmesini sağlar. Bedeninizdeki zararlı maddeleri en iyi şekilde atmak için her sabah domates suyu içmeniz iyi olacaktır.



GREYFURT SUYU

Greyfurt suyu metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Bağırsak florasını koruyan greyfurt suyu vücuttaki toksinlerin hızla atılmasına yardım eder. Ölçülü miktarda tüketmeniz önerilmektedir.



ZENCEFİL

Toksinleri atmak için antibiyotik etkili zencefilden faydalanabilirsiniz. Zencefili toz ve taze halde tüketebilirsiniz. Zencefili özel olarak kür içinde deneyerek toksinlerden kısa zamanda kurtulabilirsiniz. Yoğurt içinde tüketmeniz tavsiye edilir.



YEŞİL ÇAY

Vücudu arındırmanın en etkili yollarından bir diğeri de toksin atıcı çay olarak yeşil çay içmek olacaktır. Yeşil çayı sabah ve akşam olmak üzere 2 defa içebilirsiniz. Aşırı tüketmeniz önerilmez çünkü kalp çarpıntısı yapma ihtimali vardır.



KIRMIZI PANCAR

Karaciğer detoksunda önerilen kırmızı pancar, toksinlerin birikmesine engel olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun daima yenilenmesine yardım eder. Kırmızı pancarı detoks suyu içinde ya da dilim halinde tüketebilirsiniz.