Kulunç ağrısından bitkisel yağlarla kurtulun

KULUNÇ ağrısı genellikle masa başında çalışan kişilerin yaşadığı bir durum olarak bilinse de hemen hemen herkesin başına gelebilecek bir rahatsızlıktır.

Kas ağrılarından biri olan kulunç ağrısını bitkisel yöntemlerle çözmek ve kendinizi daha iyi hissetmek isterseniz bitkisel çözüm önerilerine kulak vermeniz geriyor.

■ OKALİPTÜS YAĞI: Bu yağ oldukça güçlü bir ağrı kesici yağ olarak bilinmektedir. Okaliptüs yağını kulunç ağrısının hissedildiği bölgeye damla damla dökün ve parmaklarınızla dairesel hareketler çizerek masaj yapın. Kan dolaşımını hızlandırma ve ağrıyı giderme konusunda etkili olan okaliptüs yağı, sizi kulunç ağrısından kurtaracaktır.

■ NANE YAĞI: Kulunç ağrısının yayıldığı bölgeye nane yağını uygulayabilirsiniz. Nane yağı kasılan kasların gevşemesine ve kulunç ağrısının giderilmesine destek olacaktır.

■ KEKİK YAĞI: Ağrı giderici etkisi yüksek olan kekik yağı, kulunç ağrısı yaşayanların bitkisel ilacı olmaya aday. Kulunçlu bölgeye kekik yağını damlatın ve parmak uçlarınızla bastırarak masaj yapın. Gün içinde 2 defa uygulama sonucunda, bedeniniz daha gevşemiş ve rahatlamış hale gelecektir.

■ LAVANTA YAĞI: Kasların gevşemesine destek olan lavanta yağı hoş kokusu sayesinde ağrı yaşayan kişiyi rahatlatır. Ayrıca lavanta yağı kan dolaşımını da hızlandırır. Lavanta yağıyla bölgeye masaj yapabilirsiniz.

■ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Hindistan cevizi yağıyla ağrının hissedildiği bölgeye masaj yapın. Dairesel hareketlerle cildinizi rahatlatın ve kısa sürede kulunçları gevşetin.

■ KARANFİL YAĞI: Hem ağrıyı dindirir hem de kasların rahatlamasına yardım eden karanfil yağıyla masaj yaparken bölgeye ritmik dokunuşlar yapmanız ağrının kısa sürede giderilmesine yardım edecektir.

■ BİBERİYE YAĞI: Biberiye yağını düzenli şekilde uyguladığınızda kulunç ağrısını gidermiş olursunuz.