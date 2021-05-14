Ünlülerin sanal bayramı

Müzik, sinema, dizi ve moda dünyasının yıldızlarından bazıları fotoğraflarını bazıları da bayram dileklerini Instagram ve Twitter hesapları üzerinden paylaştı. Sağlığımızı tehlikeye atmamak için bu bayramı sevdiklerimizden uzak ve evlerimizde geçirmek zorunda kaldığımızı belirten ünlülerin bir kısmı da hastalıksız, kısıtlamasız bir bayram temennisinde bulundu.





