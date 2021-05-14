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Haberler Sarmaşık Ünlülerin sanal bayramı

Ünlülerin sanal bayramı

Pandemi kapsamında 'nı evlerinde ya da sevdikleriyle bir arada geçiren ünlüler camiası, takipçileri için bayram mesajları yayınladı.

Ünlülerin sanal bayramı

14.5.2021

Müzik, sinema, dizi ve moda dünyasının yıldızlarından bazıları fotoğraflarını bazıları da bayram dileklerini Instagram ve Twitter hesapları üzerinden paylaştı. Sağlığımızı tehlikeye atmamak için bu bayramı sevdiklerimizden uzak ve evlerimizde geçirmek zorunda kaldığımızı belirten ünlülerin bir kısmı da hastalıksız, kısıtlamasız bir bayram temennisinde bulundu.



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