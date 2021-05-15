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Haberler Sarmaşık Evlilik bitse de komşuluk bitmedi

Evlilik bitse de komşuluk bitmedi

Yıllar önce boşanan oyuncu ile şarkıcı ’nin, İzmir Urla’daki Çamlıtepe sitesinde komşu oldukları ortaya çıktı. İkilinin bu denli yakınlaşması tekrar birleştikleri yönünde dedikoduları da beraberinde getirdi.

Evlilik bitse de komşuluk bitmedi

15.5.2021

Türk sineması ve tiyatrosunun ünlü oyuncularından Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Köyü'nde, Bilginer'in ağabeyi Muhittin Bilginer'in Çamlıtepe Sitesi'ndeki evinde dünya evine girmişti. 2006'da hayatlarını birleştiren çift, bir süre sonra sessiz sedasız ayrıldılar.
Boşandıktan sonra kızları için iletişimlerini devam ettiren ikilinin, İzmir Urla'nın en güzel bölgelerinden biri olan Yağcılar Köyü'ndeki sitede komşu oldukları ortaya çıktı.



MUTLU AİLE TABLOSU
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin bu denli yakınlaşması "Yeniden birleştiler mi?" sorularını da beraberinde getirdi. Daha önce de gizlice tekrar evlendikleri iddia edilen çiftten Haluk Bilginer, söylentiler hakkında "Evlenmişim (!) hiç haberim olmadı. Kendimi tebrik ediyorum." diyerek esprili bir dille yalanlamıştı.
Ünlü ikilinin nikah yapıp yapmadıkları bilinmese de, Urla'daki sitede kızları ile birlikte mutlu bir aile tablosu çizdikleri öğrenildi.

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