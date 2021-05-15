Fatih Terim belgeseli taraftarı heyecanlandırdı

Türkiye'de milyonlarca abonesi olan Netflix, yakında Fatih Terim belgeseli yayınlanacağını duyurdu. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz.

Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" ifadelerine yer verildi. Bu haberin ardından ünlü teknik direktör de şahsi Twitter adresinden açıklamada bulundu ve "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye başlıyoruz..." mesajını takipçileri ile paylaştı. Karşılıklı verile mesajlar üzerinde belgesel haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.