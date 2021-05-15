Nusret’in Ingiltere’deki fiyatları şaşkınlık yarattı

İNGİLTERE'DEKİ ilk restoranını açmaya hazırlanan Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'teki yeni mekanının menü fiyatları İngilizleri şaşkına çevirdi.

Ünlü restoran işletmecisi Nusret'in, altın kaplamalı bifteğini 800 sterline (9, 390TL) satacağı öğrenilirken, İngiliz basını bu fiyatın şaşkınlıkla karşılandığını duyurdu. 23 ülkede restoranı olan Nusret Gökçe'nin yeni işletmesine ilginin nasıl olacağı ise önümüzdeki zamanlarda belli olacak.