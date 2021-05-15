Perşembe akşamının vazgeçilmezi

PERŞEMBE akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 96. bölümünde yine izleyiciden tam not aldı.



SOSYAL MEDYAYI SALLADI

YAMANLAR Çiftliği'ni eşkıyaların bastığı bölüm, aldığı reytinglerle tüm kategorilerde listelerin zirvesine yerleşti.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %10,33 izlenme oranı ve %26,23 izlenme payı, AB'de %6,91 izlenme oranı ve %18,73 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,54 izlenme oranı ve %21,63 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 96.bölümünde #AşktanÖte etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.