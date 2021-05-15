Platin sarısı kararını Photoshop ile almış

Bir televizyon programına katılan dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, dipleri yeşil koyu siyah saçlarından nasıl platin sarısına geçmeye karar verdiğini anlattı. Bir hayranının Photoshop ile saçlarının rengini değiştirdiğini söyleyen Eilish, "Uzun bir süredir sarı saçlara geçmek istiyordum.

Sonra bir hayranımın yaptığı fotoğrafı gördüm, saçımı sarı yapmıştı ve 'Bu harika, istiyorum,' diye düşündüm" dedi.

Koyu siyah saçlarını ve saç diplerindeki neon yeşilini sarıya boyamanın hiç kolay olmadığını anlatan Eilish, tüm sürecin neredeyse altı hafta sürdüğünü söyledi.