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Haberler Sarmaşık Şarkıcı Nükhet Duru denetime takıldı

Şarkıcı denetime takıldı

Muğla'nın ilçesindeki yazlığında yaşayan ünlü sanatçı , sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere takıldı.

Şarkıcı Nükhet Duru denetime takıldı

15.5.2021

POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI
PANDEMİ dönemini Bodrum'da geçiren başarılı şarkıcı, kısıtlamada arabasıyla dışarı çıkınca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim noktasından geçmek zorunda kaldı.


Bayram nedeniyle denetimlerin sıklaştığı bölgede kontrol noktasına takılan Duru, belgelerini gösterip ekiplerin bayramını kutladı.
Görevlilerle bir süre sohbet eden şarkıcı, "Kolay gelsin" diyerek yoluna devam etti.

ADEM ÜLKER

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