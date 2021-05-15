POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI
PANDEMİ dönemini Bodrum'da geçiren başarılı şarkıcı, kısıtlamada arabasıyla dışarı çıkınca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim noktasından geçmek zorunda kaldı.
Bayram nedeniyle denetimlerin sıklaştığı bölgede kontrol noktasına takılan Duru, belgelerini gösterip ekiplerin bayramını kutladı.
Görevlilerle bir süre sohbet eden şarkıcı, "Kolay gelsin" diyerek yoluna devam etti.
ADEM ÜLKER
Şarkıcı Nükhet Duru denetime takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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