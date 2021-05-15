Şarkıcı Nükhet Duru denetime takıldı

POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI

PANDEMİ dönemini Bodrum'da geçiren başarılı şarkıcı, kısıtlamada arabasıyla dışarı çıkınca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim noktasından geçmek zorunda kaldı.



Bayram nedeniyle denetimlerin sıklaştığı bölgede kontrol noktasına takılan Duru, belgelerini gösterip ekiplerin bayramını kutladı.

Görevlilerle bir süre sohbet eden şarkıcı, "Kolay gelsin" diyerek yoluna devam etti.

ADEM ÜLKER