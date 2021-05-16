Astımdan kiviyle kurtulabilirsiniz

KİVİNİN içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Kivi hamile kadınlar için de oldukça faydalıdır. İyi bir folat kaynağı olan kivi, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Öte yandan, düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği sayesinde şeker sorunu yaratmayarak kilo kontrolüne olumlu yansır.

RAHAT BİR UYKU İÇİN MELİSA ÇAYI

VÜCUT direncini artırmak ve birçok hastalığın tedavisi için kullanılan melisa çayı, günde 2-3 fincana kadar tüketilebilir. Uyku sorunlarından iştahsızlığa, stresi azaltmaktan grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileştirilmesine kadar insan sağlığına pek çok faydası bulunan melisa çayı, grip ve nezle gibi hastalıkların da hızla iyileşmesini sağlar. Ancak, düşük kan şekeri riskiniz varsa bu çayı tüketmemelisiniz.

DAMAR TIKANIKLIĞINA HAVUÇ SUYUÇÖZÜMÜ

İÇERDİĞİ bol miktarda A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyan havucun suyu da kendisi kadar faydalı. Yaşlılık sebebiyle ortaya çıkan göz hastalıklarının ve kataraktın önüne geçmesinin yanı sıra kansere de kalkan olan havuç suyu, özellikle meme, prostat ve kolon kanseriyle savaşır. Mide ve yemek borusundaki yanma hissini engelleyen havuç suyu, kanın vücuttaki dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığının önüne geçmeye yardımcı olur.