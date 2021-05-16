Aydoğan’ın oğlundan duygulandıran paylaşım

2016 yılında aort yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, annesini ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı. Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, "Her geçen gün daha da artan bir özlemle 5 yıl. Ama daha dün gibi.. Sonsuza dek kalbimdesin meleğim" sözleriyle duygulu bir mesaj yayınladı. Usta oyuncu 16 Mayıs 2016'da, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedilmişti.

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