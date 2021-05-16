BİR dönem televizyon dizilerinde aldığı rollerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Baran Akbulut, uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla ortaya çıkan Akbulut'u görenler tanımakta zorlandı. 37 yaşındaki oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Saçlarını uzatıp sakal bırakan yakışıklı oyuncu, tarz değişikliğiyle takipçilerinden tam not aldı.
Baran Akbulut’un yeni tarzı beğenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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