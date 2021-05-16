Kovid-19 gençleri obeziteyle vuruyor

KÜRESEL bir krize yol açan Kovid-19 virüsü birçok alan gibi eğitim alanında da büyük değişimlere yol açtı. Öğretim süreçlerinin hızlı bir değişime uğramasına ve yüz yüze eğitim faaliyetlerinin hızlı şekilde durdurulmasına neden olmuştu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim faaliyetleri pandemi sürecinde hızlı değişime uğradı ve ülkemizde yaklaşık yirmi yedi milyon öğrenci bu süreçten etkilendi.

DAHA AZ ENERJİ HARCIYORLAR

BU süreçte hızlı ve etkin adımlar atarak eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekli olmuştur. Bununla birlikte pandemi döneminde eğitim- öğretime evden devam etme ve çocuklara sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin uygulanması ile çocukların artık vakitlerini evde geçireceği görüldü. Eskiden ders aralarında ya da okula gidip gelirken dahi olsa bir enerji harcayan gençlerimiz, evlerin içine girdikten sonra sadece oturmaya başladı. Bu durum çocuk ve aile üzerinde günlük rutinlerin bozulması, televizyon, internet kullanımının artması ve düzenli fiziksel aktivitenin azalması dolayısıyla daha düşük enerji harcanmasına yol açmaktadır.

EVDE EGZERSİZ FIRSATI

KARANTİNA günlerinde fiziksel aktivitede kısıtlılık ve ekran başında geçirilen sürenin artması ile birlikte çocuklar için obezite riski artmaktadır. Peki biz bunun iyi yanından bakalım dersek sizce nasıl olur? Evde kalan gençlerimiz bu durumu kendileri için nasıl avantajlı hale getirebilirler? Sağlıklı kalmak ve bağışıklık fonksiyonunu sürdürmek için ev ortamında güvenli, basit ve kolayca uygulanabilen çeşitli fiziksel aktiviteler yapılması önerilmektedir. Evde yapılan fiziksel aktiviteler çocuklarda kaskemiklerin güçlenmesine, televizyon, tablet, bilgisayar gibi ekran önünde geçirilen sürenin ve obezite riskinin azalmasına katkı sağlamaktadır.

FAST FOOD'TAN UZAK KALDILAR

ESKİDEN okul kantinlerinden anne ve babaların kontrolü dışında birçok fast food türünü tüketebilen öğrenciler, şu an bu zararlı besinlerden uzak kaldılar. Gençler sosyalleşmek için çocukluk dönemine oranla daha çok dışarıda yemek yemeyi tercih etmektedirler. Yağ içeriği ve kalorisi yüksek olan bu seçimler gençlerde kilo kontrolünü zorlaştırmaktadır. Genel olarak okul kantini tercih eden birçok gencin genellikle asitli içecekler, bisküvi, çikolata gibi kalorisi yüksek ama besin değeri düşük yiyecekleri tükettiği bilinmektedir.

EN KRİTİK DÖNEM ERGENLİK

Bu dönemde oluşan iniş-çıkışları olan ruh hali ve yaşadığımız pandemi süreciyle de gençler bilinçsizce yemeğe yönlenebilir. Ancak, ergenlik kalıcı yağlanmanın oluştuğu ve en çok dikkat edilmesi gereken dönem olduğu için dikkatli olmakta fayda vardır. Alınan fazla kilolar, vücuttaki yağ hücresi sayısının artmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden yetişkinlik dönemi için de tehlikeli olmaktadır.

YAĞ HÜCRESİ ARTMAMALI

ERGENLİK döneminde vücuttaki yağ hücrelerinin sayısının artması halinde, yetişkin dönemde şişman bir vücut kaçınılmaz hale gelir. Çünkü yetişkin dönemde zayıflarken yağ hücrelerinin sayısı azalmaz, sadece içleri boşalır. Bu sebeple, yağ hücresi sayısının artmaması önemlidir. Bedende aşırı yağ birikimi, yetişkinlikte başta gelen sağlık sorunlarından hipertansiyon, hiperlipidemi, Tip2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini arttırmaktadır. Genç bireyler için fiziksel aktivite her zaman önem taşımaktadır

EBEVEYNLERE İŞ DÜŞÜYOR

ÇOCUKLARDA kilo alımı uyku süresi ile ilişkili olmakla birlikte uyku zamanından ve düzeninden de önemli ölçüde etkilenmektedir. Başka bir çalışmada ise gece geç saatlerde uyuyup sabahları geç saatlerde kalkan çocukların, erken uyuyup erken kalkan çocuklara göre hemen hemen aynı sürede uyumalarına rağmen obez olma olasılıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çocukların evde kaldıkları bu süreçte uyku düzenin kontrolünde ebeveynlere önemli sorumluluklar düşmektedir.

DÜZENLİ UYKU ÇOK

GENÇLERİN bu dönemde yaşadığı önemli değişikliklerden biri de uyku düzenidir. Uyku düzeninde bozulma, çocukları kilo alımına yatkın hale getirmektedir. Yapılan bir çalışmada üç haftalık süreçte çocukların uyku sürelerinde artış olduğu belirlenmiştir. Toplam uyku süresi çocukluk dönemlerine göre farklılık göstermektedir ve uyku süresinin süt çocuklarında 11-14 saat, okul çağı çocuklarında ortalama 10 saat, adölesan dönemde 8-9 saat olduğu bilinmektedir. Ancak pandemi döneminde toplam uyku süresinde artış olan çocuklar obezite açısından riskli bir grup olarak değerlendirilmektedir.