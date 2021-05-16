Takipçisini ti’ye aldı

SOSYAL medyayı oldukça etkin kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Mine Tugay, paylaştığı fotoğraflara gelen yorumları da dikkatle okuyor. Instagram'da 3.3 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay kendisine gelen bir yorumu ise ti'ye aldı. Tugay "Bir ara saçları reflü mü yapsan" diyen takipçisine yanıt olarak "Yok aslında tiroid düşünüyorum ama üç renk fazla mı olur diye karar veremiyorum" yanıtını verdi.

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