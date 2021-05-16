Zeynep’e kardeş gelecek

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen İzmirli şarkıcı Bengü ikinci bebeğine hamile olduğunu hayranlarına müjdeledi. 2 yıl önce kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü bir kez daha bebek sevinci yaşadığını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize" ifadelerini kullanan Bengü hamile olduğunu duyurdu. Güzel şarkıcının bebek müjdesine takipçilerinden ve dostlarından tebrik mesajı yağdı.

DİĞER