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Haberler Sarmaşık Zeynep’e kardeş gelecek

’e kardeş gelecek

Zeynep’e kardeş gelecek

16.5.2021

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen İzmirli şarkıcı Bengü ikinci bebeğine hamile olduğunu hayranlarına müjdeledi. 2 yıl önce kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü bir kez daha bebek sevinci yaşadığını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize" ifadelerini kullanan Bengü hamile olduğunu duyurdu. Güzel şarkıcının bebek müjdesine takipçilerinden ve dostlarından tebrik mesajı yağdı.
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