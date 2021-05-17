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Haberler Sarmaşık Bella Hadid halkı için yürüdü

halkı için yürüdü

Bella Hadid halkı için yürüdü

17.5.2021

FİLİSTİN asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için protestolara katıldı. ABD'de düzenlenen Filistin eylemine katılan 24 yaşındaki model, elinde Filistin bayrağıyla halkı için özgürlük sloganları attı. Protesto fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hadid, "Kalbimin hissetme şekli bu.
Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin!" mesajını yayınladı.

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