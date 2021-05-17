‘Beşiktaş aşkının tarifi olmaz’

BEŞİKTAŞ'IN şampiyon olmasıyla büyük bir sevinç yaşayan şarkıcı Hakan Altun, Beşiktaş sevdasının tarifi olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı şarkıcı, "Bu tutku doğarken başlar, ölünce son bulur. Hakkımızla ve şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun. Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı" ifadelerini kullandı.