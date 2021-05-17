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Haberler Sarmaşık Oynadığı karaktere bakarak ders çıkarıyor

Oynadığı karaktere bakarak ders çıkarıyor

Oynadığı karaktere bakarak ders çıkarıyor

17.5.2021

atv ekranında 3 sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek, karakterinin 3 yıllık macerasını anlattı.

'YUTKUNARAK OYNADIM'
Züleyha'ya baktığında "Hayatta insanın başına her şey gelebilir" diyen Altınbilek, bazı sahneleri okurken yutkunduğunu, altından nasıl kalkacağını düşündüğünü söyledi. Adeta tüm coğrafyaya karşı aşklarını koruyan ve birlikte bir hayat için çırpınan Züleyha ve Yılmaz karakterlerinden çok etkilendiğini dile getiren güzel oyuncu, "Tam hayallerine kavuştuklarında bir trafik kazası onları birbirlerinden ayırdı. Yılmaz karakterinin hayata veda ettiği anlar, 3. sezonda en çok etkilenerek oynadığım sahneler oldu" dedi. Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla göz dolduran Altınbilek, seyircinin de beğenisini kazandı.

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