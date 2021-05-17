USTA oyuncu Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, Amerika'da göl evi aldı.
Sanatçının, Cleveland'da göl kenarında bulunan ev için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.
1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödeyen Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor.
Pandemiden kaynaklı tercih ettim. En yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi.
Şoray, aradığı evi Amerika’da buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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