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Haberler Sarmaşık Şoray, aradığı evi Amerika’da buldu

Şoray, aradığı evi ’da buldu

17.5.2021

USTA oyuncu Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, Amerika'da göl evi aldı.
Sanatçının, Cleveland'da göl kenarında bulunan ev için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.
1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödeyen Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor.
Pandemiden kaynaklı tercih ettim. En yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi.

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