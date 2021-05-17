USTA oyuncu Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, Amerika'da göl evi aldı.

Sanatçının, Cleveland'da göl kenarında bulunan ev için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödeyen Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor.

Pandemiden kaynaklı tercih ettim. En yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi.