  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Turizm Elçisi Ivana

Turizm Elçisi Ivana

Tam kapanma sürecini sevgilisi ile memleketi ’ta geçiren Ivana Sert, Turizm Bakanlığı tarafından ‘Turizm Elçisi’ seçildi. Urla’da yaşayan ünlü modelin İzmir ve Türkiye’nin doğal güzellikleri için tanıtımlar yapacağı öğrenildi.

Turizm Elçisi Ivana

17.5.2021

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü top model Ivana Sert, İzmirli iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile memleketi Sırbistan'a gitti. Belgrad'da ailesini ziyaret eden ve Dermenci'yi annesiyle tanıştıran güzel modelin, Sırbistan Turizm Bakanlığı tarafından 'Turizm Elçisi' seçildiği öğrenildi.


HELİKOPTERİ DERMENCİ KULLANDI
Turizm Elçisi ilan edilen Ivan'a Sert'e, Sırbistan Turizm Bakanlığı tarafından helikopter de tahsis edildi. Sevgilisi Sezer Dermenci'inin kullandığı helikopterle Belgrad semalarında uçan ünlü model, hem memleket hasretini giderdi hem de şehri sosyal medya hesabından havadan görüntüleyerek paylaştı. İzmir aşığı olan ve Dermenci ile yılın büyük bir bölümünü Urla'da geçiren Ivana Sert'in, sosyal medya hesabından sık sık Türkiye paylaşımları yaparak turizme destek olacağı da kaydedildi. Ivana Sert'in Instagram hesabından paylaştığı helikopter macerası ise takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Fatih ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turizm Elçisi Ivana haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.