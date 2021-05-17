Turizm Elçisi Ivana

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü top model Ivana Sert, İzmirli iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile memleketi Sırbistan'a gitti. Belgrad'da ailesini ziyaret eden ve Dermenci'yi annesiyle tanıştıran güzel modelin, Sırbistan Turizm Bakanlığı tarafından 'Turizm Elçisi' seçildiği öğrenildi.



HELİKOPTERİ DERMENCİ KULLANDI

Turizm Elçisi ilan edilen Ivan'a Sert'e, Sırbistan Turizm Bakanlığı tarafından helikopter de tahsis edildi. Sevgilisi Sezer Dermenci'inin kullandığı helikopterle Belgrad semalarında uçan ünlü model, hem memleket hasretini giderdi hem de şehri sosyal medya hesabından havadan görüntüleyerek paylaştı. İzmir aşığı olan ve Dermenci ile yılın büyük bir bölümünü Urla'da geçiren Ivana Sert'in, sosyal medya hesabından sık sık Türkiye paylaşımları yaparak turizme destek olacağı da kaydedildi. Ivana Sert'in Instagram hesabından paylaştığı helikopter macerası ise takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Fatih ŞENDİL