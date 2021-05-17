Yeşil sahalardan dizi setlerine

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Doruk Atakul'u canlandıran başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran, Dizi TV'ye karakteriyle ve oyuncu arkadaşlarıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce modellik ve profesyonel futbol geçmişi olduğunu söyleyen Yaran, aynı zamanda bir satranç sporcusu olduğunu söyledi. Onur Seyit Yaran'ın birbirinden bu kadar farklı kulvarlardaki her işin üstesinden gelmesi hayranlık yarattı.