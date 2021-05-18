‘Arabistan çöllerinden dünya evine girdik’

ESKİ manken Ebru Şallı, Youtube kanalında eşi Uğur Akkuş'u ağırladı. 2019'da dünyaevine giren çift, ilk kez tanışma hikayelerini anlattı. Akkuş, "Arabistan'ın Riyad çöllerinde birden Ebru Şallı'nın 'nefes al, nefes ver' dediğini duydum. Oraya büyük bir otel yapmışlardı, iş toplantısındaydım. O otelin spor salonuna indim. Pilates yapan bir kadın vardı ama bir yerden de Türkçe konuşuyor birisi... Kadına 'Türk müsünüz' diye sordum. Ekranı gösterip 'bu Ebru Şallı çok ünlü Türk sporcu' dedi.

BİR YEMEKLE BAŞLADI

HEMEN internette Ebru'yu arattım. Bir sürü işle uğraştığını öğrenince ürünlerini bir çatı altında toplamak için teklifte bulundum. Çünkü Arabistan çölünde bir kadın Ebru Şallı'yı tanıyorsa, ben de ürünlerini satabilirim dedim. Menajeriyle görüştük, Ebru ile de iki ay sonra tanışabildik. Zamanla hoşlanmaya başladım. Sabah-akşam yediğim yemeklerin resmini atıyorum, bilgi alıyorum derken, 'sen bana yürüyor musun' dedi ve yemeğe çıktık.