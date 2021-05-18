Belgrad Film Festivali’nden ‘Nasipse Adayız’a ödül

DÜNYA prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştiren Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği 'Nasipse Adayız', Belgrad Uluslararası Film Festivali'nden 'En İyi İlk Film Ödülü'nü aldı. Barbu Balasoiu'nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga'nın kurgusunu, Oya Köseoğlu'nun sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı filmin ödüle layık görülmesi sevinçle karşılandı.

PANDEMİ'DE ödül törenine katılamayan Kesal, duygularını festivale katılanlarla paylaştığı videoda, Sırbistan'ın hayatında özel bir yeri olduğunu, babasının okuması için aldığı ilk ciddi kitabın Ivo Andric'in 'Drina Köprüsü' olduğunu dile getirdi. Ercan Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan ve aynı adlı kitaptan uyarlanan film Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendi.