  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Belgrad Film Festivali’nden ‘Nasipse Adayız’a ödül

’nden ‘Nasipse Adayız’a ödül

Belgrad Film Festivali’nden ‘Nasipse Adayız’a ödül

18.5.2021

DÜNYA prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştiren Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği 'Nasipse Adayız', Belgrad Uluslararası Film Festivali'nden 'En İyi İlk Film Ödülü'nü aldı. Barbu Balasoiu'nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga'nın kurgusunu, Oya Köseoğlu'nun sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı filmin ödüle layık görülmesi sevinçle karşılandı.

PANDEMİ'DE ödül törenine katılamayan Kesal, duygularını festivale katılanlarla paylaştığı videoda, Sırbistan'ın hayatında özel bir yeri olduğunu, babasının okuması için aldığı ilk ciddi kitabın Ivo Andric'in 'Drina Köprüsü' olduğunu dile getirdi. Ercan Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan ve aynı adlı kitaptan uyarlanan film Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belgrad Film Festivali’nden ‘Nasipse Adayız’a ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.