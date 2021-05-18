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Haberler Sarmaşık Betül, başarısıyla tüm seyircileri hayran bıraktı

, başarısıyla tüm seyircileri hayran bıraktı

Betül, başarısıyla tüm seyircileri hayran bıraktı

18.5.2021

KENAN İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu 23 yaşındaki Betül damga vurdu. Serebral palsi (küçük yaşta beyin felci) geçirmesine rağmen yarışmadaki başarısı ve yaşam öyküsüyle televizyon başındaki milyonları kendine hayran bırakan yarışmacı, 125 bin lira kazandı. 1 milyonluk soruya iki adım kala yarışmadan çekilen Yoğurtçu, çekildiği 250 bin TL değerindeki soruyu da bilmeyi başardı. Genç kız, "Böyle olacağını tahmin etmiştim. Kısmet bu kadarmış" dedi.
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