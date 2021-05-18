Böbreğinizi korumak için güne sıvı alarak başlayın

NEFROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, "Güne büyük bir bardak su ile başlamak, günlük yeterli miktarda su tüketmek böbrek sağlığının olmazsa olmazlarıdır. Böbreklerin kıymetini, bozulmadan önce bilmek önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Zümrütdal yaptığı açıklamada, bazı organları sadece ağrıdıklarında fark ettiğimizi, böbreklerin de bunların başında geldiğini ifade ederek, "Sağlığımız için böbreklerimiz çok önemli. Böbrek rahatsızlıkları çok sinsi ilerlediği için geç tanı konuyor. Ülkemizde her altı kişiden birinde böbrek rahatsızlığı var. Her 20 kişiden birinde de hastalık ileri evrede. Kişi, böbrek yetmezliği hastası olana dek, hatta diyaliz ihtiyacı ortaya çıkana kadar, hiçbir sorun fark etmeyebilir. Başka nedenlerle yapılan tetkikler sırasında böbrek yetmezliği tanısı alan hasta sayısı çok fazla. Ağrı kesicilerin gelişi güzel kullanımından kaçınmanın, aşırı kilo, tuz ve sigaradan uzak durmanın alınabilecek önlemler arasında olduğunu kaydeden Zümrütdal, "Su, böbrek sağlığının korunması açısından çok önemli. İlk iş güne koca bir bardak su içerek başlamak" dedi.