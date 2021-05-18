‘Hafif ve yağsız beslenin beş porsiyon sebze yiyin’

Yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınmaya yüz tutmasıyla birlikte, uzmanlar sağlıklı beslenmeyle ilgili uyarılarını sıralamaya başladı. Diyetisyen ve beslenme uzmanlarının ilk dikkati çektikleri konu ise sıvı kaybına karşı önlem almak gerektiği oldu. Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ve mineral kayıplarının sonucu bitkinlik, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık sorunlarının baş gösterebileceğine değinen uzmanlar, nasıl beslenmemiz gerektiğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

AZ YAĞLI PEYNİRLERİ SEÇİN

"Sıcak günlerde hafif ve yağsız besinlerin tüketilmesi uygundur. Yeterli ve dengeli beslenme için dört besin grubunda bulunan besinlerden 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınması gerekiyor. Kahvaltı kesinlikle atlanmamalı. Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafeinli içecekler yerine süt, meyve suyu ve bitki çayları tercih edilmeli. Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kesinlikle kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, yemekleri pişirirken ise kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi yöntemler seçilmelidir."

GÜNDE BEŞ PORSİYON SEBZE

"Sıcak havalarda vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ve minerallerin alınması için her renkten sebze ve meyve çeşitlerinin tüketilmesinde fayda var. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve yenilmelidir. Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine dikkat edilmelidir. Yüksek kalorili hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlılar, dondurmalar tercih edilmeli"

MUTLAKA 2-2.5 LİTRE SU İÇİN

"SICAK havalarda vücudun terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alınması gerekiyor. Bol sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün en az 2-2,5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu tercih edilmelidir."

KREMALI VE MAYONEZLİ GIDALARI ASLA YEMEYİN

KREMALI ve mayonezli yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bu besinler çabuk bozulduğu gibi sindim açısından da vücudu çok yorar. Aşırı yağlı hamur tatlıları ve şerbetli tatlılar da tercih edilmemelidir. Özellikle sodyum, potasyum ve magnezyum vücuttaki sıvı-elektrolit dengesini sağladıklarından, meyve sebze, peynir, yoğurt, ayran, cacık her gün tüketilmelidir. Yazın ishal vakaları arış gösterir. Bunda bol ayran tüketimi hayati önem taşır. Kalp ve tansiyon hastaları beslenmelerine daha da dikkat etmeli. Yağlı, tuzlu, tatlı ve basit karbonhidratlı gıdalardan kesinlikle uzak durulmalı.