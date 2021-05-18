  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Hazımsızlığa karşı papatya ve adaçayı

Hazımsızlığa karşı ve

Hazımsızlığa karşı papatya ve adaçayı

18.5.2021

ADAÇAYI ve papatya çayı sadece gribal enfeksiyonların etkilerinin azalmasında değil, mide ve bağırsak gazlarının giderilmesinde de faydalıdır. Mide bulantısını keser. Hazım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kan dolaşımını hızlandırır. Kanamaları keser. Öksürüğe iyi gelir, astım hastaları için de çok yararlıdır.

TOKSİNLERİ AHUDUDU YİYEREK DISARI ATIN
TAZE ve olgun döneminde ahududu yemenin şifaları saymakla bitmez. Vücuttaki toksinleri ve atıkları dışarı atmada ahududu tüketiminin büyük yararı vardır. Kanı temizler, kuvvet ve canlılık getirir. Ayrıca, çiçeğini bulup kaynatabilirseniz. Bu su, hem gözlerdeki hem bademcikteki iltihapların tedavisinde rol oynar.

ÇOCUK İSHALLERİNDE AYVA ŞURUBU ETKİLİ
ŞEKER ve tanen gibi maddeleri barındıran ayvanın bağırsakları çalıştırmasında büyük rolü var. Özellikle çocuk ishallerinde ayva şurubu çok rahatlatıcıdır. Hasta çocuğa günde 10 gramdan 30 grama kadar ayva şurubu verilebilir. Ayva çekirdekleri ise egzama kaşıntılarının giderilmesinde fayda sağlar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazımsızlığa karşı papatya ve adaçayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.