Hazımsızlığa karşı papatya ve adaçayı

ADAÇAYI ve papatya çayı sadece gribal enfeksiyonların etkilerinin azalmasında değil, mide ve bağırsak gazlarının giderilmesinde de faydalıdır. Mide bulantısını keser. Hazım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kan dolaşımını hızlandırır. Kanamaları keser. Öksürüğe iyi gelir, astım hastaları için de çok yararlıdır.

TOKSİNLERİ AHUDUDU YİYEREK DISARI ATIN

TAZE ve olgun döneminde ahududu yemenin şifaları saymakla bitmez. Vücuttaki toksinleri ve atıkları dışarı atmada ahududu tüketiminin büyük yararı vardır. Kanı temizler, kuvvet ve canlılık getirir. Ayrıca, çiçeğini bulup kaynatabilirseniz. Bu su, hem gözlerdeki hem bademcikteki iltihapların tedavisinde rol oynar.

ÇOCUK İSHALLERİNDE AYVA ŞURUBU ETKİLİ

ŞEKER ve tanen gibi maddeleri barındıran ayvanın bağırsakları çalıştırmasında büyük rolü var. Özellikle çocuk ishallerinde ayva şurubu çok rahatlatıcıdır. Hasta çocuğa günde 10 gramdan 30 grama kadar ayva şurubu verilebilir. Ayva çekirdekleri ise egzama kaşıntılarının giderilmesinde fayda sağlar.