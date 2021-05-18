İsrail, Bella Hadid’e savaş ilan etti

Filistin'e uygulanan şiddete sosyal medyadan isyan eden ünlü model Bella Hadid'e, İsrail'den tepki geldi. İsrail, doğruları savunan Hadid'e adeta savaş ilan etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı zulmü sosyal medya hesabından protesto eden, ardından da önceki gün ABD'de düzenlenen bir gösteriye katılan Bella Hadid, İsrail devletinin resmi Twitter hesabından eleştirildi.

YAZIKLAR OLSUN SANA

Güzel yıldızın bu davranışlarının İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı olduğu iddia edilen paylaşımda, "Bella Hadid gibi ünlüler Yahudilerin denize dökülmesini savunduklarından bu İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı anlamına gelir. Bu İsrail-Filistin sorunu olmamalı. Bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun sana!" cümleleri yer aldı.