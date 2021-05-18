“İsrail’in Kudüs’ü alma hayali gerçekleşmeyecek”

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, İsrail'in, ABD desteğiyle ve Avrupa'nın üç maymunu oynaması sayesinde günelerdir sürdürdüğü katliamlarla Kudüs'ü tamamen ele geçirme hayalini asla gerçekleştiremeyceğini belirtti. Müziğin yaşayan efsanesi Orhan Gencebay, İsrail'in saldırılarıyla ilgili yaşananları YENİ ASIR'a değerlendirdi.

GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Sosyal medyayı kötü niyetle kullananların olduğunu dile getiren ünlü sanatçı, "Siyasette en önemli hedefim yerli ve milli değerlerimizi korumaktır. Bunu başarmak için kararlı bir şekilde çalışıyorum. Bugün Filistin'de yaşanan olaylar büyük bir felaketten ibaret. Onlarca çocuğun, kadının, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin tüm dünyanın gözü önünde katledilmesi inanılır gibi değil. Büyük Atatürk, 'Ülkemizin güvenliği Musul ve Kerkük'ten başlar' demişti. 'Suriye'de ne işimiz var?' diye soranlar Atamızı iyi tanımıyor demek ki... Bu şimdi Filistin ve Kudüs için de geçerli" açıklamasında bulundu.

HAYALLERİ SUYA DÜŞECEK

İsrail'in Kudüs'ü işgal etmekle birlikte Türkiye'yi parçalamayı, Türkiye'den toprak koparmayı da hayal ettiğini vurgulayan Orhan Baba, "Çünkü bu İsrail'in son günlende paylaştığı haritalarda açık açık görünüyor. Bu amacına asla ulaşamayacak. Kudüs'ü almak gibi bir hayalini gerçekleştiremeyecek. Ne kadar ABD destek verse de, Avrupalılar yaşanan zulmü görmezden gelerek üç maymunu oynasa da, Türkiye'nin de çabalarıyla bu oyun bozulacak. İsrail Kudüs'ü asla alamayacak, Kudüs Filistin'in ve Müslümanlarındır" dedi.

TÜRKIYE SON KALE

OSMANLI'NIN her zaman insani değerlerin ve İslamiyet'in kalesi olduğuna işaret eden ünlü şarkıcı Orhan Gencebay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sadece Kudüs konusunda değil, İslam âlemine ve insanlığa yönelik yapılan tüm haksızlıklara karşı dik bir duruş sergilediğini söyledi.

FATİH ŞENDİL