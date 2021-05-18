Necati Şaşmaz eşinden boşandı

NECATİ Şaşmaz, 2012'de evlendiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Çocukların velayeti Nagehan Kaşıkçı'da kalırken mahkeme 2 çocuğa ayda toplam 16 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Nagehan Kaşıkçı'yı avukat Deniz Ketenci, Necati Şaşmaz'ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verirken, baba ile kişisel ilişki günleri tayin etti.

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