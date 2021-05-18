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Haberler Sarmaşık Sarp ve Sinem’in bebekleri doğdu

Sarp ve Sinem’in bebekleri doğdu

Sarp ve Sinem’in bebekleri doğdu

18.5.2021

2017 yılında evlenen Sarp Akkaya ve Sinem Yalçınkaya çiftinden müjdeli haber geldi. Oyuncu Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya'nın dün heyecanla bekledikleri oğulları dünyaya geldi. Güzel haberi, oyuncunun eşi Sinem Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çiftin bebeklerine Kaan ismini verdikleri öğrenildi.
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