Tatlıyı fazla kaçırmak bağırsak sistemini bozar

ÇOK sevilen tatlı ve çikolataları fazla tüketmenin ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle şuruplu ve hamur tatlılarda aşırıya kaçmanın telafisi güç sağlık sorunları yaratacağını söyledi. Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, "Aşırı tatlı tüketiminde kan şekerimizin yükselmesi, tansiyon ve kalp çarpıntısı gibi sorunlar yaşayabiliriz" dedi.

Ciğerli, şu tavsiyelerde bulundu: "Şekerleme ve tatlılardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Şerbetli tatlı ve çikolatanın glisemik indeksleri ve kalorileri yüksek olduğundan kan şekerinin hızla yükselmesinin yanı sıra, fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması ve bağırsak sistem bozukluklarına da sebebiyet verir. Çok canınız çekiyorsa sütlü tatlı, dondurma tercih edilmelidir."