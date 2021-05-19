Akalın’a ateş püskürdü

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'i kıyaslayan Demet Akalın, genç modelin tepkisini çekti. ABD'de Kainat Güzellik Yarışmasında tacın yeni sahibi belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi.

ŞAHİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Karar açıklanınca sosyal medya kullanıcıları 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Andrea Meza'nın güzelliğini kıyaslamaya başladı. Tartışmalara iğneleyici bir yorumla katılan Demet Akalın, "Andrea afet. Diğerine güzel demeye..." ifadelerini kullanarak dalga geçti.

Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumu gören Şevval Şahin ise, "Umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Yazık" diyerek şarkıcıya tepki gösterdi.