Baş başa alışveriş

ATV ekranlarında yayınlanan 'Maraşlı'nın başrolü Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tam kapanma sonrası ilk gün birlikte alışverişe çıkan Deniz ve Soydan çiftinin şık giyim tarzları da dikkatlerden kaçmadı. Kurallara uyan ve hızla alışverişini yapan ikilinin, keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.

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